Demasiadas expectativas para el año que comienza

Ahora bien, todo tiene un límite, y cuando se tensa la cuerda en exceso se termina rompiendo. Los sanitarios están exhaustos, en una palabra “rotos”, y los ecos de los aplausos de primavera continuarán siendo los pitidos de las máquinas de quienes siguen peleando por su vida. No comprenden, pese a los múltiples avisos, que no se les escuche y que las medidas se adopten al margen de sus peticiones.

Un sentir general al que me uno, y que se ha repetido las semanas pasadas es el deseo de que acabara el 2020. Este año quedará marcado en los anales de este siglo XXI, como ya sucediera con lo acaecido en otras centurias, y no lo deberíamos olvidar.

No solo se ha conseguido una vacuna, sino varias, en menos de un año, cuando los científicos y la población conocen el tiempo que precisan estos logros de la ciencia; por ejemplo, la malaria, que se descubrió hace 140 años, o el más reciente SIDA aún no disponen de unas vacunas efectivas. Unos avances que necesitan verse en el prisma actual de pandemia y destrucción, no solo de lo más preciado, la vida; máxime cuando no se dispone de un tratamiento efectivo, y que ha obligado a las economías a ralentizarse con unas consecuencias que veremos en los años que vengan.

Disponer de una vacuna es la mejor noticia, si bien solo es el principio, porque ahora se precisa de una buena estructura asistencial y logística, de la que no todos los países disponen. Debemos ser cautos para no cerrar una ventana y se abran dos puertas más.

Saber que se puede, nos alegra y también provoca cierto sabor agridulce a los colectivos de enfermedades raras o poco comunes y a otros como los pacientes de cáncer, sin olvidar a los millones de pacientes crónicos y de dolor. En estos casos, no paralizamos economías, ni contagiamos, solo se detiene el reloj de nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Otros muchos nos dejan, algo que tristemente se ve como normal cuando te diagnostican un cáncer agresivo o una enfermedad degenerativa.

Ante este panorama me pregunto: ¿No se han puesto demasiadas expectativas a este año? Como se nos ha indicado, ya se ve la luz al final del túnel o estamos ante “el principio del fin”.

Volverá la ansiada normalidad, pero no será inmediata y se ha de seguir apelando a la necesaria responsabilidad, cuando aún el agua nos sigue llegando hasta la cintura. Algo que les resulta lejano a los que a pesar del frío llenan las terrazas y los centros comerciales.

Simplemente porque la vida sigue, con su anormal cotidianidad. Ahí reside otro importante problema. Se han impuesto las visiones cortoplacistas, y buena parte ya está pensando en las vacaciones del próximo verano. Solo hay que mirar unos meses atrás para contemplar los vientos que nos ha trajo el verano y esa llamada “nueva normalidad”, o el cercano deseo de “salvar la Navidad”.