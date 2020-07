Demasiado grandes, demasiado poderosas: Amazon, Facebook, Apple y Google se enfrentan al Congreso de EEUU

SOPA Images via Getty Images

Los legisladores del subcomité antimonopolio —liderado por el congresista David Cicilline — han investigado desde hace un año a estas empresas para comprobar si se han vuelto demasiado grandes y se han convertido en monopolios que abusan de su poder y perjudican a los consumidores, que no pueden elegir otras alternativas. Muy pocas veces tanto poder y tanto dinero había tenido que dar tantas explicaciones.

Se trata de una cita histórica, ya que hasta ahora nunca había ocurrido que Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) y Tim Cook (Apple) estuvieran juntos sobre un mismo escenario. Además, esta vez no competirán entre ellas sino que defenderán el statu quo​.

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Un empleado de Amazon en el centro logístico de San Fernando de Henares.

Además, Bezos tiene previsto afirmar que su plataforma de venta por internet no solo ha beneficiado a la propia Amazon, sino también a muchas pequeñas empresas, que ahora pueden vender a través de este portal.

Los congresistas consideran que Amazon limita la existencia de otros competidores porque no solo se dedica a vender productos a través de su tienda, sino que también fabrica muchos de ellos. Estos productos no tienen las mismas ventajas en el portal que los fabricados por otros vendedores.

El gigante del comercio electrónico Amazon está siendo investigado por el trato que ofrece en su plataforma de marketplace a terceros vendedores, que no se pueden beneficiar por ejemplo de los envíos gratuitos del servicio de suscripción Amazon Prime.

El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, tiene previsto defender su compañía apelando al patriotismo estadounidense frente a la tecnología procedente de China, según el testimonio difundido en la página web del Congreso . “Facebook es una empresa orgullosamente estadounidense. Nuestra historia no hubiera sido posible sin las leyes estadounidenses que fomentan la competencia y la innovación”, afirmará.

El consejero delegado de Alphabet, Tim Cook, tiene previsto asegurar que no tiene una posición dominante en ningún mercado, ya que existen otros competidores, según la declaración colgada en la web del Congreso .

Finalmente, Apple está siendo investigada por la tienda App Store, que sirve para vender aplicaciones, juegos, música y películas en los diferentes dispositivos tecnológicos de esta empresa como los teléfonos iPhone y las tabletas iPad.

Apple cobra una comisión del 30% de todas las ventas realizadas en su tienda online. Aquellas compañías que no aceptan pagar esta comisión no aparecen en su tienda y, por tanto, no pueden ser utilizadas por los usuarios de estos dispositivos.

Precisamente, la Comisión Europea está investigando por este mismo motivo a Apple, tras una demanda presentada por su rival Spotify por las supuestas condiciones abusivas que le impone esta para beneficiar a Apple Music.