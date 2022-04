Demasiados reyes.

En el umbral de los ochenta, visité el mitificado Disneyworld con mi convulsa piara de niños. Mientras ellos se desfogaban por precipicios mecánicos, yo me adormecía pensando en el lejano hipódromo de Kentucky con su óvalo de gloria.

Abrumado por la espiral de tiendas (uno hubiera podido pasar de una a otra como de piscina en piscina el nadador de Cheever) en las que se repetían los repelentes muñecos, cuando conseguía liberar a los míos, y en justa venganza, iba trastocando los nombres de los coloristas, deambulantes actores. Así, llamé Donald a Mickey, que agitó la cola; Pluto a Goofie, que me ladró complaciente, y Daisy a Dumbo, que hizo oídos sordos.

Cuando me interpelaron mis currantes al volver a Viridiana, farfullé:

Al menos, lo agradeceré siempre, me permitieron contemplar el proceso de trabajo de los animadores, tan diferente entonces. Lápices y espejo eran su instrumental; antes de cada trazo, el dibujante mostraba su mímica al espejo en busca de los gestos que ninguna acotación puede indicar.

Usurpé esa curiosa idea, que, cuarenta años después, me sigue funcionando cuando me emperro en atrapar en la cuartilla la las vidas, los rictus, los movimientos de quienes habitan mis relatos,

Al menos, ahora sé que no estoy solo.

Compadecí al chaval que sacó la espada de la piedra, tramposo sortilegio que no elige al legítimo rey, sino que libera el mecanismo de retención cada tantos tirones. Tras la euforia inicial, se tomó tan en serio su destino regio que, años más tarde, exigía privilegios y pleitesía a quienes lo rodeaban. Dado que no hay Formación Profesional específica para monarcas legendarios, no hubo manera de hacer carrera del chaval, que dedicó su vida al sableo y la componenda, sin un leve ademán de humildad o remordimiento.