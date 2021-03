Demi Lovato confiesa por qué sigue consumiendo drogas

En el número de marzo de la revista Glamour , que Lovato protagoniza, habla sobre los varios procesos de rehabilitación a los que se ha sometido y confiesa que no ha restringido del todo su consumo de drogas. ¿La razón? Cree que eso solo supondría una presión añadida que la llevaría a consumir en secreto.

La cantante ha reconocido en la entrevista que sigue consumiendo alcohol y marihuana y que no tiene miedo de caer en otro tipo de drogas. Lovato ha explicado que sus terapeutas le han dado “permiso” y ella se defiende. “Una decisión individual no funciona para todo el mundo, pero animo a todos a que elijan por sí mismos”, sentencia la artista en la revista.

Lovato cuenta en el trailer de su próximo documental, Dancing with the Devil, que está agradecida por haber pasado esa etapa turbulenta y las lecciones que aprendió. “Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora”, explica la cantante en las primeras imágenes de la producción, que se estrenará el 23 de marzo en YouTube.

La que fuera chica Disney habló largo y tendido sobre su sexualidad y sus primeras relaciones con chicas. “Me enrollé con una chica y fue como: ‘Esto me gusta más, me hace sentir mejor’, explicó Lovato a la revista. Con muchas de sus parejas masculinas, la actriz sentía rechazo a la hora de tener relaciones y durante un tiempo no quiso tener nada más allá de una amistad con alguien del sexo opuesto.