Demi Moore reaparece hablando del desfile que desató las especulaciones sobre su rostro

AFP via Getty Images

El rostro de Demi Moore acaparó titulares, conversaciones y todo tipo de comentarios en redes sociales la semana pasada. La actriz se subió a la pasarela en París para abrir el desfile de Fendi y su cambio físico no pasó desapercibido . Enseguida se comenzó a especular sobre si Moore había pasado por las manos de un cirujano o si el cambio era fruto del maquillaje.

Moore también tiene claro que repetiría la experiencia sin dudarlo, así que no parece estar demasiado preocupada por el sinfín de comentarios generados tras su aparición en el desfile, que calificó como “memorable”.

En la charla con Naomi Campbell, la actriz aparece con la cara lavada y un aspecto mucho más natural. No parece que tenga la intención de esconderse ni de referirse a la multitud de críticas vertidas en redes sociales.

Los rumores sobre si Moore ha pasado o no por el quirófano no son nuevos y la actriz sí que se pronunció sobre ellos en 2010, en una entrevista con Vanity Fair. “Son como insultos en el patio del colegio. Duele que se cuestione todo el tiempo. ¿Sabes? Quizás algún día pase por el quirófano, pero me irrita que eso se cuestione constantemente”, confesó en la revista.