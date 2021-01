Democracia en América: de Tocqueville a Trump

ASSOCIATED PRESS

Manifestantes pro-Trump entrando en el Capitolio.

Lo acaecido en esta oscura semana para Estados Unidos ha supuesto posiblemente uno de los mayores golpes que los Estados Unidos de América hayan podido sufrir a lo largo de su corta existencia. Estados Unidos es la cuna de la democracia contemporánea, y de ello se sienten profundamente orgullosas los y las americanas. Si hay algo que caracteriza al pueblo americano es el sentimiento de orgullo por la libertad, la libertad simbolizada por su bandera, su himno y la defensa de la democracia.

Hoy rescato las palabras de Alexis de Tocqueville en su Democracia en América (1835) que nos ayudan a comprender el impacto y trascendencia de la democracia: “Confieso que en América he visto más que América. Busqué en ella una imagen de la democracia, de sus tendencias, de su carácter, de sus prejuicios, de sus pasiones. He querido conocerla, aunque no fuera más que para saber, al menos, lo que debemos esperar o temer de ella”. Tocqueville vivió obsesionado con la igualdad, preguntándose si esa pasión por la igualdad arrastra un tiránico egoísmo individualista o si la democracia podría suponer una redención que hiciese a todos los ciudadanos libres, una dualidad fácilmente identificable en estos tiempos que vivimos.