Demon's Souls, el 'remake' del clásico de From Software, llega a PS5 por todo lo alto

El videojuego Demon’s Souls, original de PlayStation 3, regresa en forma de remake a PlayStation 5 para atormentar la paciencia de los jugadores. La fórmula de la desarrolladora From Software, que sentó las bases del hoy habitual género souls, ha vuelto con un lavado de cara espectacular gracias al gran trabajo del estudio Bluepoint Games —que ya hizo lo propio con Shadow of the Colossus o Uncharted: The Nathan Drake Collection—, con la colaboración de Sony Japan Studio.