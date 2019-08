Denise Richards sube una foto a Instagram, sus seguidores le alertan de un detalle y descubre que tiene una enfermedad

En ocasiones, las redes sociales son útiles. Mucho. La actriz Denise Richards ha descubierto que sufre una enfermedad después de que varios seguidores le alertasen hace unas semanas de un detalle de su físico tras publicar una foto.

“Algunos de vosotros me comentasteis tras la reunión especial de #The Real Housewives of Beverly Hills que mi tiroides parecía estar más abultado de lo que resulta normal. Y teníais razón”, ha comenzado diciendo en una publicación en Instagram.

“Se trataba de algo que había estado ignorando hasta entonces”, ha explicado ella antes de señalar que se trataba de una intolerancia al gluten que le estaba afectando a a glándula tiroidea.