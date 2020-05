Denuncian al portavoz del PP de Jerez tras triplicar la tasa de alcoholemia

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Antonio Saldaña, ha sido denunciado por delitos contra la seguridad vial y daños a tres vehículos estacionados después de triplicar el tope permitido en un test de alcoholemia practicado tras un incidente de tráfico.

Según fuentes policiales, Saldaña fue denunciado por un vecino ayer jueves después de que su vehículo hubiera golpeado a otros mientras maniobraba para estacionar en las proximidades de su domicilio.

Agentes de la Policía Local se desplazaron al lugar de los hechos e instaron al dirigente popular a acompañarles a la Jefatura para someterse a las pruebas de alcoholemia.

Ya en dependencias policiales se comprobó que triplicaba la tasa de alcohol en sangre permitida, al dar un resultado de 0,83 frente al máximo legal permitido, que es de 0,25.

Ha pedido disculpas

Saldaña ha pedido “disculpas”. En declaraciones a Europa Press, Saldaña ha explicado que había estado “reunido en una comida de trabajo en un restaurante por la zona de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre con el objetivo de que Jerez pudiera obtener la tercera Estrella Michelín”.

“Reconozco mi error porque no debería de haber cogido el coche para irme a casa”, ha manifestado Saldaña, que ha explicado que le ha dado a un vehículo y, “evidentemente, después de haber tomado vino de Jerez he dado positivo”.

El dirigente del PP ha señalado que “afortunadamente no ha habido ningún percance personal”. “Reconozco mi error, no debería de haber cogido el coche, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Pido disculpas por estas circunstancias”, ha concluido.

Piden su dimisión

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, tras conocer la noticia ha exigido su “dimisión inmediata”.

En una nota, Maese ha incidido en que “por dignidad política debería cesar ipso facto de todos sus cargos públicos”. Para la socialista, “la clase política tiene que ofrecer responsabilidad y ejemplaridad a la ciudadanía y un error de este calibre, desde luego, es motivo para dimitir”.

Por otro lado, Maese ha recordado a la presidenta del PP en Cädiz, Ana Mestre, que “debería estar más pendiente de los cargos orgánicos e institucionales de su partido porque, en poco menos de seis meses, ha dimitido el que fuera su secretario general, Andrés Núñez, por unos presuntos hechos turbios en los que se vio envuelto, y ahora tiene en sus manos el futuro político del portavoz en Diputación por ir ebrio al volante”.

Para Maese, “las disculpas de Saldaña no son suficientes ante un hecho tan vergonzante y que pone en riesgo la seguridad pública”. “Consideramos que son motivos más que justificados para que abandone su acta de concejal en el Ayuntamiento de Jerez y como diputado provincial”, ha añadido.