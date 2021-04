Denuncian la respuesta que dio la Comunidad de Madrid a una mujer que no podía ir a vacunarse

Partidos políticos como PSOE y Más Madrid están denunciando la atención que ha recibido una mujer por parte de la Consejería de Sanidad después de que llamara porque le era imposible desplazarse a la capital para vacunarse contra el coronavirus.

En su llamada, cuyo audio ha difundido La Sexta, la mujer explica su situación: vive en la localidad de Colmenar de Oreja, pero le han citado para recibir la inyección en el Hospital Zendal, lo que le supone un trayecto de 150 kilómetros entre ida y vuelta.

La mujer llama a la consejería para intentar buscar una solución y subrayando que está “loca por ponerse la vacuna”. Pero argumenta que está operada de un pie y apenas puede caminar, por lo que es muy difícil hacer ese viaje. Por ello, pide que le aclaren por qué no pueden vacunarle en el centro de salud de su municipio.

Pero si lo que la señora buscaba era comprensión, se encontró todo lo contrario. “Si usted no quiere, le pongo aquí que no quiere y ya está. Dígame su DNI”, responde la operadora. “No, no, señorita, yo no digo que no yo no quiera, digo que no puedo ir allí”, replica la mujer. Pero desde la Consejería insisten: “No puedo hacer más. Va al sitio que hay o le pongo aquí que no va a ir”.