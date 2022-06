Asimismo, los trabajadores han denunciando al citado medio que: “No tenemos enfermeros. Estamos al límite y está repercutiendo muchísimo en los residentes. Hay algunos que están fatal. Se les da prioridad a los residentes cuyos familiares ponen quejas y a los que no se les está dejando a un lado”. También que “no nos dan material suficiente como absorbentes o esponjas. No tenemos ropa de lencería suficiente, toallas, baberos, sábanas: No tenemos suficientes sillas de baño”.