Adiós virus, hola denuncias: las demandas que afrontan los gobiernos europeos por la pandemia

Marco Panzetti/NurPhoto via Getty Images

Marco Panzetti/NurPhoto via Getty Images Laura Capella muestra una foto de su padre, fallecido por covid-19, frente a la Fiscalía de Bérgamo (Italia), el 10 de junio.

No obstante, puede que las investigaciones no queden ahí. Además de que la archivación de la causa puede ser recurrida, más de 60 procedimientos aguardan en las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

En España, la jueza Carmen Rodríguez-Medel archivó provisionalmente el ya conocido como caso 8M la semana pasada, al no encontrar indicios de delitos tras escuchar la declaración de Franco.

Franco declaró como imputado por prevaricación por haber autorizado la manifestación del 8 de marzo en Madrid; Conte fue citado en calidad de “persona informada de los hechos” para tratar de esclarecer por qué no se declaró como ‘zona roja’ los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, en Lombardía, a finales de febrero, cuando se cerraron otros municipios italianos igualmente castigados por el virus.

“En casos como este hay una legítima lucha política, pero creo que lo razonable es que se dé en las comisiones de investigación de los Parlamentos”, opina González Vega. “Aquí la pregunta es: ‘¿Las autoridades sanitarias no adoptaron las medidas adecuadas y con ello se produjo el contagio de una parte de la población?’. Eso puede tener responsabilidades políticas, pero me parece muy difícil que se encuentren responsabilidades penales”, prosigue el portavoz de JJpD.

“En las demandas que se dirigen contra el Gobierno por el ámbito penal, no valen las presunciones, hay que acreditar realmente que una acción o una omisión ha causado la muerte de un individuo, y esa acción hay que imputársela a una persona física; no vale imputar la muerte de 27.000 personas ‘con carácter general’ y decir con eso que el Gobierno es responsable”, explica. “No se trata de hablar en términos generales, sino de hacer el examen individualizado de cada muerte, y de ver si efectivamente se tomaron medidas o no en cada caso”, insiste el magistrado, que se inclina a pensar que el Tribunal Supremo probablemente archivará las denuncias contra el Gobierno “viendo lo que ha hecho la jueza de instrucción” en el caso 8M.