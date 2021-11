El nuevo momento del deporte español o la vida que (sí) viene tras la generación de oro

ULISES RUIZ via Getty Images Paula Badosa (izda) y Garbiñe Muguruza se saludan tras un partido histórico para el tenis español

Tenemos una perspectiva del deporte como ocio y nos olvidamos de la salud y la educación, como hacen otros países, que gastan menos y nos doblan en medallas Jaime Gómez, experto y consultor deportivo

Cuesta imaginarlo, pero llegarán las despedidas de leyendas como Rafa Nadal y Carlos Sainz, ambos aún con hambre pese a las lesiones graves del primero y los 59 años del segundo. Les queda cuerda pero su momento se acerca, como llegó el de Chuso García Bragado tras hacer historia al disputar sus octavos y últimos Juegos con 51 años. ¿Qué viene por detrás? Mucho, variado y bueno, cuentan las voces que conocen el deporte menos mayoritario. En la conversación salen varios nombres, algunos ya realidades. “Tenemos mucha gente de nivel en categorías inferiores que sabemos que estarán arriba. ¿Abanderados...? Apuesto por la atleta María Vicente, que puede cambiar el paradigma en el deporte español, tiene la base para ser estrella. Pienso también en los ciclistas Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, que representan algo que no teníamos desde hace años, unos perfiles Valverde y Contador que se complementan perfectamente. Y tenemos otros que ni con 20 años ya capitanean al más alto nivel: en Alberto Ginés podemos tener un icono y Adriana Cerezo puede ser el relevo de las Mireia (Belmonte), Carolina (Marín) o Lidia (Valentín)”, confiesa Jaime Gómez.

Matthias Hangst via Getty Images La heptatleta María Vicente, en Tokio

Preguntarle por sus esperanzas al periodista José Manuel Surroca es un riesgo. “Así de memoria”, cita una nómina muy variada: la selección junior femenina de waterpolo, reciente oro mundial, la tiradora Mar Molné, campeona mundial y europea junior, la yudoca ilerdense Ai Tsunoda campeona del mundo junior -70 kgs “y que estará seguro en París 2024″, Paul McGrath, bronce mundial sub20... Pasando de Los Suaves a Sabina, nos sobran los motivos. Obviamente, la cuestión no es tan sencilla. No todos los que apuntan a llegar llegarán. Si no se puede hablar de crisis, tampoco de relevo asegurado, defiende Surroca. “Siendo sensatos, vemos unos brotes verdes que auguran a medio plazo una transición positiva, aunque la cosa va por deportes. En los de equipo no me cabe duda, ya se está viendo una nueva generación ilusionante en fútbol, baloncesto, especialmente el masculino, balonmano...”.

Si queremos resultados el vértice no está arriba, en el alto rendimiento, sino abajo, en la base Juan Manuel Surroca, periodista y experto olímpico

“Pero ese relevo no consiste en sustituir las estrella por futuras estrellas. Entre otras cosas porque a ver quién es capaz de sustituir a los Gasol o a Valverde. Saldrán nuevos emblemas del deporte pero no serán ellos. A partir de ahí, lo de siempre. Inversión y proyección. Si este trienio las inversiones siguen en fase creciente se notará, porque la transición tiene que ser más corta. París 2024 ya está cerca y no hay tanto margen”, remata el periodista y especialista olímpico. No va de nombres De la pandemia no hay sector que no haya salido tocado, pura obviedad, pero el deporte, quizás, lo ha hecho como ningún otro. Y los que más lo sufren son “las bases de la pirámide, los clubes, lo cual es muy grave porque si hoy el deporte español funciona es porque estos funcionan”, analiza Juan Manuel Surroca. Pide revitalizarlos, inyectando dinero a la base, porque “si queremos resultados el vértice no está arriba, en el alto rendimiento, sino abajo, en una base que está con el agua al cuello”. Esa metáfora de la pirámide la utiliza su colega Jaime Gómez. El problema que encuentra es que —y cita excepciones como el director de deportes del CSD, Albert Soler— “no tenemos esa visión de invertir en deporte a 20 años, porque ese cambio de modelo implica una reforma del sistema de salud y educación y eso implicaría poner de acuerdo a Gobierno y comunidades, inviable a todas luces”. Saber esperar, otra asignatura pendiente para cuidar la base Plantear el futuro es hablar de proyectos, más o menos fundados. ¿Qué pasará el día que esas “estrellas seguras” fallen? Una lesión, un problema de salud mental, un simple mal día... ante los ojos de un país tan impaciente como España. Los entrevistados coinciden. “Ese resultadismo, el gran error que tenemos aquí. No hacemos una lectura adecuada de los resultados”, sostiene Surroca, que cita los Juegos de Sidney 2000. “España logró 11 medallas y se vendió como fracaso, cuando fuimos el noveno país en finalistas, un verdadero logro. No fue un fracaso, pero todos los titulares lo contaron así”.

En España somos muy resultadistas y sobre todo con las cosas que se desconocen, como en polideportivo Jaime Gómez