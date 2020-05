Deportistas españoles tuvieron síntomas similares al coronavirus en octubre tras participar en un evento en Wuhan

El primero sufrió “problemas de garganta, como una gripe” y después su compañero de habitación estaba “malo, sudado, muy griposo (...) de moco y de pecho”. Ambos casos fueron tratados con amoxicilina, indica la misma fuente, mientras que otros deportistas apuntan a Efe que en sus disciplinas no hubo nadie con síntomas durante su estancia en Wuhan o al llegar a España y el Ministerio de Defensa afirma que no ha tenido conocimiento de ningún caso sospechoso. A ninguno de los atletas consultados se les pasó por la cabeza a finales de octubre que aquello pudiera ser otra cosa que una gripe, ya que China sólo advirtió a la Organización Mundial de la Salud del descubrimiento de un nuevo tipo de coronavirus el 31 de diciembre, es decir, 65 días después de que se clausuraran los juegos. La comitiva española destacada en los VII Juegos Mundiales Militares de Wuhan, en la que participaron cerca de 10.000 deportistas de más de un centenar de países, estaba formada por unas 170 personas entre atletas y técnicos.

Otro militar destinado en Andalucía que estuvo en Wuhan y no tuvo síntomas allí indica que en diciembre sufrió “una gripe muy fuerte” que le generó problemas respiratorios durante dos meses y de la que no se recuperó del todo hasta finales de abril. Cuando se dio a conocer el virus con epicentro en Wuhan, explica este deportista a Efe, se consultó a su equipo si habían tenido alguna dolencia compatible y él dio cuenta de esa enfermedad. Esta semana, después de que salieran a la luz síntomas en militares franceses que estuvieron en los juegos, jefes de equipos españoles participantes en Wuhan se han dirigido a sus deportistas para consultarles si mostraron indicios de haber sufrido la COVID-19.

Según fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Efe, este departamento no ha tenido conocimiento de que ninguno de los participantes en los juegos tuviera síntomas del nuevo coronavirus, por lo que se descartó la aplicación de cualquier tipo de verificación médica extraordinaria y los militares no han sido, por tanto, testados. Esta es la misma respuesta que dio este lunes el Ministerio a la Unión de Militares de Tropa (UMT), una asociación que preguntó a Defensa el 26 de enero si se había aplicado algún protocolo a los atletas que estuvieron en el epicentro de la pandemia. La mayor parte de la comitiva española que viajó a los Juegos Mundiales Militares se alojó en la villa para atletas de las afueras de Wuhan, un complejo de bloques de entre 10 y 20 alturas con apartamentos para los deportistas y zonas comunes como gimnasios y áreas de recreo con máquinas de videojuegos, un lago y un metro inaugurado para la ocasión.

“Era como un hotel. Había cocina pero no muebles de cocina y se comía en la cantina (...). Allí comía todo el mundo, había cinco menús diferentes, occidentales, musulmanes...”, recuerda uno de los atletas sin rastro de síntomas.



Dentro de la villa, la delegación española no estaba alojada junto a la de Francia. “Allí franceses no había”, agrega un atleta de la delegación española, que explica que por las tardes solía ir a visitar la ciudad con algunos compañeros y que tuvieron contacto con guías locales.



El primer caso confirmado de coronavirus en España fue un paciente de Valencia que falleció el 13 de febrero al que se hizo una autopsia “a posteriori” que dio positivo al virus.



Este martes, y después de que en Francia se haya detectado un positivo en un pescadero de París ingresado el 27 de diciembre, la OMS invitó a los países que tengan muestras de neumonías a finales de 2019 que investiguen si pudieron ser en realidad pacientes de COVID-19 que pasaron inadvertidos.