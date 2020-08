El Deportivo da plantón y no se somete a los test PCR de LaLiga

El Deportivo no se ha sometido a los test PCR de LaLiga, que le había requerido para pasar las pruebas de detección de la COVID-19 este lunes a primera hora en la Ciudad Deportiva de Abegondo por si el partido suspendido con el Fuenlabrada se pudiera jugar el miércoles.



El inspector se presentó en esas instalaciones en el horario establecido, pero allí no estaban los jugadores de la plantilla blanquiazul, que se encuentran de descanso desde el día posterior al partido que no se llegó a disputar y que iba a cerrar la fase regular de LaLiga SmartBank.



El conjunto coruñés descendió por los resultados que se dieron en una jornada que se tenía que haber disputado en horario unificado y ahora defiende en las instancias deportivas sus derechos, ya que se considera perjudicado por la decisión de LaLiga, la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes de suspender solo su partido y no el resto de esa fecha.



Este domingo, el Deportivo recibió correos electrónicos de uno de los inspectores de LaLiga para pasar los PCR que la asociación de clubes programa 48 horas antes de un partido.



El Deportivo le respondió que su solicitud no se adecuaba “al protocolo ni a la situación de la competición” ya que en este momento no hay programado encuentro alguno ni se dan las condiciones para disputarlo, tal y como estableció el Comité de Competición el pasado viernes.