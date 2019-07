Me quedé destrozada cuando mis hijos se fueron de casa. Así me recompuse

Claro que me alegraba por no tener que recoger el desorden, soportar el carácter y hacer la colada de otras personas. Me alegró tener una nueva habitación para invitados que pude decorar. Mi marido y yo empezamos a hacer planes los fines de semana como salir a cenar o ir a ver una obra, lo que nos resultaba inusual y divertido. No obstante, seguía hecha pedazos.

Nuestra hija se mudó muy lejos al terminar sus estudios de Medicina, nuestro hijo se mudó a su propio piso, yo cumplí 50 años, la menopausia me dio fuerte y empecé a tener cambios de humor, hinchazón, calambres, sudores nocturnos, me acaloraba y empecé a engordar. Esa combinación casi me destroza.

No puedo decir que la solución fuera evidente, pero poco a poco fui sumando dos y dos hasta dar con alguna solución. No me cansaré de recalcar la importancia de la terapia. Llevo años yendo. Disponer de un espacio en el que hablar de mis problemas resultó crucial. Aprendí a separarme de mis pensamientos, a analizar por qué estaba pensando algo y a reconducir luego mis ideas hacia la verdad.

Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que estaba deprimida. Ya no me emocionaba la idea de decorar la casa por Navidad (algo que normalmente me encanta) y probablemente no me habría esforzado demasiado con los preparativos, como suelo hacer, si mi hija no hubiera vuelto a casa por Navidad.

Para tratar de sacudirme la tristeza de no ver a mis hijos en mi cumpleaños, planeé una escapada para celebrar mis 50. Me fui con mi marido a Nueva York a principios de diciembre y vi escaparates navideños, una sesión de danza de Las Rockettes y un musical increíble. Probamos comida deliciosa y visitamos todos los mercados navideños. Habría sido mágico si no hubiera estado enferma con una infección respiratoria que arrastré durante tres semanas de diciembre, desde antes del viaje y un tiempo después.

Me di cuenta de que en mi vida faltaban amigos a los que ver en persona, así que inauguré un club de lectura en el que nos reunimos todas las semanas y que me permite combinar mi pasión por la lectura y mi necesidad de socializar. Fue un primer pasito, aunque importante, para obligarme a vestirme decentemente y hablar con alguien.

En enero empecé a bordar. Parece una solución ridícula, pero ha hecho milagros. Me compré un patrón de mandala y un montón de hilo. Ahora, todas las noches avanzo mientras veo la tele. Los movimientos repetitivos tienen algo que me resulta terapéutico. Me centro en el proceso, no en el resultado final, así que me divierto sin expectativas y sin criticarme a mí misma. El tiempo vuela cuando estoy bordando, así que los fines de semana ya no me parecen largos y desiertos.

En enero también dejé de ir a la peluquera a la que llevaba yendo desde los 17 años y encontré a otra especializada en rizos. Con su ayuda, me he dejado crecer el pelo y he aprendido a apreciar mis rizos y a aceptar esa parte de mí misma que siempre había rechazado.

Empecé a ir al masajista una vez al mes. Los masajes siempre me han resultado desagradables, ya fuera porque me hacían daño, porque no me gustaba el olor de las lociones o porque me sentía juzgada. Mi estilista de mente abierta me recomendó a una masajista de mente abierta que acepta mis necesidades y me hace sentirme respetada y valorada. De algún modo, encontrarme con estas dos mujeres que aceptan y elogian mi cuerpo me ha ayudado a hacer lo mismo sin criticarme a mí misma.