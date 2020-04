Depresión posparto y confinamiento: el cóctel que asfixia a Toñi Moreno

Fue precisamente en su canal de Mtmad donde ayer se sinceró y confesó sentirse asfixiada. “Tengo la sensación de que terminan los días y no he hecho nada. Se me va un día detrás de otro. Es que no tengo un horizonte. Cada quince días el Gobierno nos dice que otros quince”, contó Toñi Moreno.

Qué es y cómo aliviar la depresión posparto

No es la primera vez que Toñi Moreno habla del bajón emocional que ha experimentado tras el nacimiento de Lola. Hace ya unas semanas lo contó en Instagram: “No sabía lo que me pasaba, pero solo tenía ganas de llorar. Me llevé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso de la depresión posparto es así. Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola”, contó.