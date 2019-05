"Derechos antiguos": el 'zasca' antológico de Dani Mateo a Díaz Ayuso tras su 'ocurrencia' sobre las mujeres

En este sentido, la candidata popular aseguró que “esa mujer” no es la que impone la izquierda, “que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos”.

″¡Isabel Díaz Ayuso! ¡Otra vez! ¡Qué chorprecha!”, ha ironizado Mateo, antes de afirmar que esas “mujeres modernas” que le gustan a la candidata del PP “no quieren derechos antiguos, como una baja de maternidad digna”: “Las verdaderas emprendedoras se incorporan inmediatamente, a las dos horas de dar a luz, y que no se despiste el niño. Para que no salga rojeras no le dan una palmada para que llore, le dan un móvil de empresa para que empiece a captar clientes”, ha sentenciado.