Pediatra2punto0: "Los niños no deberían usar gel hidroalcohólico con aromas"

¿Es peligroso que un niño use gel hidroalcohólico?

No, a priori no.

¿Por qué se dan entonces casos de dermatitis por uso de gel?

Lo más normal es que sea porque el niño ya tiene un problema de base, que ya haya tenido dermatitis atópica y su piel esté dañada. Si no hay problema previo, en un niño sano, la dermatitis suele producirse por uso excesivo del gel.

¿Cómo se trata este tipo de dermatitis?

¿Cuánto tiempo se necesita para curarla?

No hay un tiempo estipulado. El problema es que muchas veces cuando se repara la piel se deja de usar la crema y la dermatitis vuelve a aparecer. Suele ser reincidente salvo que se tenga mucho cuidado. Por eso es importante que la hidratación, una vez pasada la demartitis, siga haciéndose. Hay que ser muy constante.

Muchos niños han sufrido intoxicaciones por gel hidroalcohólico —han crecido un 900%—, ¿es realmente preocupante?

Crecen tanto porque antes la población no usaba gel hidroalcohólico. Era imposible que esto sucediese a tal escala.

¿Qué hay que hacer si un niño ingiere gel hidroalcohólico?

¿Hasta qué punto el gel puede provocar lesiones oculares?

Se entiende que en los casos que han salido a los medios, el contacto es muy alto. Llega mucho gel a los ojos. No es lo frecuente. En caso de que esto ocurriese o ante un contacto menor, habría que lavar muy bien el ojo con suero o agua y después acudir al pediatra. Tenemos una sustancia, fluoresceína , que usamos para teñir y que muestra si hay erosión o no en el ojo.

¿Se tiene que poner límite diario al uso de gel?

No, no hay límite de veces pero el gel hidroalcohólico siempre es la segunda opción. Hay que priorizar el lavado con agua y jabón . En la calle, gel. En casa, grifo.

Además hay que pensar que el gel es desinfectante, sirve para evitar contagios si se tienen virus en la mano, pero no tiene sentido que un niño que tiene las manos sucias de jugar en el parque use gel. Necesita agua y jabón para llevarse la suciedad por delante.

¿Deben los niños usar algún gel especial?

Siempre es mejor sin aroma. Un gel que huele, por ejemplo, a fresa puede tentar a un niño de dos años que no tiene conciencia ninguna. Si huele ese aroma, quizás quiera beberlo y de ahí las intoxicaciones.

¿Cuándo hay que lavarse las manos (con gel o agua y jabón)?

¿Y en el parque?

No. Lavarse las manos cada vez que se toca algo en la calle es perder la cabeza. ¿Qué posibilidad se tiene de tocar un semáforo y contagiarse porque lo haya toca alguien enfermo? La posibilidad es ínfima.

El niño en el parque no tiene que andar lavándose las manos cada vez que toca un columpio. Si se la ensucia porque ha tocado tierra, sí, pero por sistema no debería hacerse. Para eso que no vaya al parque.