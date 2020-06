Por qué Franco sí y Colón no

“Si en algún país hay una ley que finalmente apruebe que hay que retirar las estatuas de Colón, será una medida tomada por una sociedad, un pueblo soberano y sus representantes políticos. Lo que me parece cuestionable es que, al hilo de la excitación, de la rabia del momento por los abusos racistas cometidos la Policía, se produzcan estos derribos”, opina Malamud.

Hay algo en lo que coinciden, a su manera, los tres expertos consultados, y es en la importancia del contexto y de la educación.

Colón no fue el primero

La historia del derribo de imágenes viene de lejos. Lenin, Buda, Sadam Hussein… todos ellos han sufrido la misma suerte en algún momento de la historia. Hasta en la Biblia, Moisés destruye los becerros de oro a los que el pueblo adoraba como dioses.

Los primeros derribos de las figuras de Colón tampoco vienen de ahora. Ya se hizo en Caracas en 2004, en Buenos Aires en 2013 y en Arica en 2019, apunta Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). “Han optado por convertir a Colón en símbolo de lo que denominan el genocidio de los pueblos indígenas”, afirma. En su opinión, en la ola de derribos actual, “se está tratando de hacer un ejercicio de revisionismo histórico más movido por la pasión, los sentimientos y la rabia en el contexto de las manifestaciones antirracistas por la muerte de George Floyd que por hechos concretos o por el conocimiento histórico”.

Curiosamente, la figura de Cristóbal Colón en Estados Unidos ha sido históricamente reivindicada por la comunidad italoamericana, no por la española. A José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin-UAH, le parece importante señalar esto y recordar que la historia de Cristóbal Colón y los ‘conquistadores’ tradicionalmente se ha “romantizado” y “falseado” hasta el punto de tenerlos como héroes y personajes nobles cuando, en realidad, eran unos “desgraciados”, dice. “Se fueron [de España] porque no tenían nada en sus pueblos, no se fueron los grandes nobles, sino los hidalgos, los ‘hijodalgos’, gente que no tenía dónde caerse muerta”, explica.

En este sentido, Gurpegui considera que “la historia de los grandes conquistadores” que nos han contado, cuya hazaña se conmemora cada 12 de octubre en el llamado Día de la Hispanidad, los perjudica en esta ola antirracista.