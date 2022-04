La derrota de Le Pen desata la guerra en la extrema derecha

鈥淣o veo por qu茅 deber铆a parar鈥

M谩s all谩 del riesgo de dividir al electorado nacionalista en las elecciones legislativas (unas elecciones que no se les dan nada bien a la extrema derecha en su formato actual), Marine Le Pen tambi茅n tendr谩 que lidiar con aquellos que quieren planificar el futuro de la extrema derecha sin ella. Entre ellos, Robert M茅nard, alcalde de B茅ziers elegido en 2014 con el apoyo del Frente Nacional, que no comparti贸 el triunfalismo mostrado por la candidata a pesar de su clara derrota.

鈥陈緾贸mo puede estar hablando de una victoria rotunda? Est谩 claro que esa es su lengua de madera y que les est谩 haciendo la pelota a los militantes. Esto no es serio鈥, comenta Robert M茅nard en franceinfo, sin esconder su 鈥渋nmensa decepci贸n鈥 tras esta en茅sima derrota electoral. Y a帽ade: 鈥淨uiz谩 tengamos que imaginar la derecha con otras personas鈥.

Es una forma de cuestionar en voz alta el futuro pol铆tico de Marine Le Pen, una crisis sucesoria que ella misma abri贸 al sugerir en Le Figaro en febrero que esta campa帽a presidencial ser铆a 鈥a priori鈥 su 煤ltima. Seg煤n un portavoz de Agrupaci贸n Nacional, Le Pen podr铆a no retomar la presidencia del partido, tras la 鈥渆xcedencia鈥 que se tom贸 mientras dur贸 la campa帽a electoral. 鈥淣o estoy seguro de que sea decisi贸n de Marine Le Pen volver a ser la presidenta de un partido pol铆tico que ha llevado a un nivel sin precedentes鈥.

Por su parte, Jean-Marie Le Pen no la ve colgando los guantes. 鈥淭eniendo en cuenta que yo no he parado a los 94 a帽os, no veo por qu茅 ella deber铆a parar a los 55鈥, ha declarado a L鈥橭bs su padre, que considera que su hija 鈥渁煤n no se ha ganado la jubilaci贸n鈥. Primero tendr谩 que ganar la guerra a la extrema derecha, un ejercicio en el que la familia Le Pen siempre ha salido victoriosa. Otro cantar son todas las elecciones presidenciales en las que padre e hija se han presentado como candidatos.

