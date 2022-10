Desde dentro del "éxodo" de Jersón: "Los que saben evitan ir", "buscan asustar a la población con mentiras"

Precisamente, por ser un destino bajo dominación rusa, no todos están respondiendo a una operación que podría acoger a 50.000 o 60.000 personas, según cálculos de las autoridades locales. Entre los que rechazan el ‘salvoconducto’ ruso está Vitali, un ciudadano ucraniano-español. A escasos metros de uno de esos embarques de emergencia, en un mensaje al que ha tenido acceso El HuffPost, explica que “la gente está muy asustada”. “Como el puente de la ciudad está destrozado, hay que subirse a los barcos fletados por Rusia”.

Pero maneja otro destino dentro de la Ucrania libre, que pide no revelar por razones de seguridad. Sin embargo, a última hora su padre el empresario Julio Suárez, reconoce que los planes se han paralizado por el miedo a que las autoridades rusas sigan los pasos de su hijo y el resto de amigos. Escapar no es fácil, expone mientras explica, de forma confidencial, la estrategia que estos tenían pensada y que tendrá que esperar mientras no decaigan los controles para salir de una población prácticamente cerrada. De hecho, Rusia ha prohibido que entre civiles a este enclave del sur durante, al menos, una semana. “