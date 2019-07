Escribo estas reflexiones desde la frustración y la desesperanza. Sé que no van a servir de mucho, porque los que tendrían que ser destinatarios no las van a leer. Pero espero que, al menos, los que las lean piensen que hay otras formas de hacer las cosas en política, distintas de las que los políticos españoles señalan como exclusivas.

Soy español y siempre he estado interesado en la política española. Llevo 23 años afincado en Noruega y soy activo en la política de aquel país. Soy concejal de Educación, Cultura y Deportes en Askøy, un municipio de 30.000 habitantes al lado de Bergen. Aunque para lo que voy a escribir no debería interesar mucho, voy a aclarar que soy militante en un partido que está a la izquierda del partido laborista noruego. Soy también cabeza de lista de mi partido para las elecciones municipales de septiembre de este año.

La situación que está viviendo España me causa una profunda pena. Fundamentalmente, porque parece que los políticos españoles han sido lanzados a una coyuntura nueva para ellos (aunque ya empieza a no ser tan nueva: en general es similar a la del 2016), y la quieren arreglar con herramientas antiguas. Y se encierran en una forma de pensar que está sobrepasada. Y no quieren mirar y aprender de cómo estas situaciones se arreglan en otras latitudes. Pues aquí va una descripción de cómo se articulan estas coyunturas en la democracia noruega.

He dicho que en mi municipio viven 30.000 personas. El concejo municipal tiene 35 representantes. Y hay… diez partidos representados en el concejo. Diez partidos, con diez programas electorales distintos y diez ideologías distintas. En septiembre de 2015, nos tuvimos que sentar juntos cinco partidos para elaborar una plataforma política de gobierno: dos partidos a la izquierda del partido laborista, el partido laborista, los verdes y una lista local. Elaboramos un documento de cinco páginas que recoge los elementos fundamentales que esos partidos, juntos, queríamos implementar en la vida de nuestro municipio. Estábamos de acuerdo de partida en que queríamos intentar gobernar juntos. Después de que sentamos las bases para ese gobierno en común, llegó el momento de elegir quién iba a ocupar los distintos puestos. También hubo una negociación para esto, pero ni tan ardua ni tan larga como para elaborar la plataforma política.