Desde mascarillas reutilizables hasta lámparas ultravioletas: cinco bulos sobre el COVID-19 que no debes creerte

El HuffPost desmiente algunos bulos que no debes creerte:

La pandemia deja ya más de 6.500 muertos y cerca de 170.000 casos en todo el mundo. España entera se despierta confinada y, cómo no, las redes sociales se convierten en el instrumento perfecto para pasar el rato.

La noticia corrió como la pólvora y tuvo que salir la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para corroborar que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros anti-inflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.