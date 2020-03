Desde un test de respiración para detectar el virus hasta una infusión mágica: 5 bulos sobre el coronavirus que no debes creerte

El Huffpost desmiente algunos bulos que no debes creerte:

El COVID-19 es una realidad que nos afecta, en mayor o menor medida, a todos. Por ello, las redes sociales se han convertido en el instrumento perfecto para enviar mensajes e información al respecto. Sin embargo, no todo lo que circula es cierto.

Es uno de los bulos más recurrentes: “El consumo abundante durante el día bebidas calientes como infusiones, caldos o simplemente agua caliente combate el brote porque el líquido, a esta temperatura, neutraliza el virus”.Lo cierto es que no existe ningún hecho científico que avale estos consejos. Según Barrio, investigador de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC), “beber líquidos calientes no cambiará la temperatura corporal real, así que no hay ningún alimento ni bebida caliente que proteja frente al coronavirus”.

2. Aguantar la respiración 10 segundos es una prueba ‘infalible’ de detección