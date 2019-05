Desinformación, la mentira como doctrina militar para piratear la democracia

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Protesta del movimiento Avaaz en Bruselas por las publicaciones en Facebook, en mayo de 2018.

La desinformación no es nueva, ni es infalible, ni tampoco es el arma definitiva. Pero al calor del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, esta herramienta de guerra híbrida con sello ruso se ha demostrado mucho más barata y eficaz que otras formas tradicionales de conflicto.

“Busca generar ausencia de fe en las instituciones políticas y crear caos y disrupción. Evoluciona constantemente y es muy barata. Es un juego al que vamos a seguir jugando en el futuro”, comenta a Efe la analista del centro de pensamiento The German Marshall Fund of the United States Kristine Berzina, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran esta semana.

Según ese think-tank transatlántico con oficinas en Bélgica y otros siete países, la manipulación informativa es una de las cinco nuevas amenazas para las sociedades democráticas, junto con las finanzas y las inversiones maliciosas, la colusión política y los ciberataques.

¿Qué es la desinformación?

También conocida como posverdad o manipulación informativa, la desinformación puede definirse como aquella información deliberadamente falsa y generalmente emotiva creada para ser difundida como arma política con el objetivo de generar narrativas que creen discordia y fragmenten las sociedades democráticas.

“El concepto de desinformación, al menos en lo relacionado con el Kremlin, no busca tanto convencer sino crear caos”, explica a Efe una fuente europea familiarizada con este tipo de injerencias políticas, que coincide con otros analistas y expertos en ciberseguridad consultados.

Un poco de historia

Se considera que el padre de la desinformación como “doctrina militar” moderna es Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia desde 2012, quien en 2013 señalaba en un artículo sobre los desafíos de las nuevas formas de guerra que “el espacio de la información abre amplias posibilidades asimétricas para reducir el potencial de combate del enemigo”.

“Las acciones asimétricas se han generalizado, permitiendo la eliminación de las ventajas de un enemigo en los conflictos armados”, sostenía el estratega ruso, sancionado por la Unión Europea (UE) en 2014 por como responsable del despliegue masivo de tropas rusas en Ucrania.

La fábrica de trolls

En 2015, la activista rusa Lyudmila Savchuk pasó dos meses trabajando de incógnito y por el equivalente en rublos a unos 700 euros mensuales en el número 55 de la calle Savushkina de San Petersburgo, un edificio de cemento gris y cuatro alturas con las ventanas condenadas y cámaras de seguridad en las paredes.

En su interior se encuentra la Agencia de Investigación de Internet (IRA, por sus siglas en inglés), una empresa del oligarca Yevgeny Prigozhin, apodado el “chef” de Vladimir Putin, al que Estados Unidos sancionó por haber lanzado campañas en redes sociales como Facebook para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Donald Trump.

Ese centro, popularmente denominado “la fábrica de trolls”, dispone de un presupuesto de 1,25 millones de dólares mensuales y una plantilla de unos 80 empleados, según estimaciones de Bruselas, que se organizan en turnos y se dedican a generar desinformación, inicialmente con mensajes sobre raza, LGTB, religión y armas.

La “fábrica de trolls”, en cualquier caso, es sólo uno de los brazos de la desinformación de Moscú que, según la Comisión Europea, destina unos 1.000 millones de euros anuales a medios de comunicación propagandísticos como la cadena de televisión RT (antes Russia Today, fundada en 2005) y la agencia de noticias Sputnik (creada en 2014).