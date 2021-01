Desinformación, masculinidad y violencia

El machismo es la gran mentira, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y lo es porque toda su construcción se basa en la falacia de que la condición masculina es superior a la de las mujeres. A partir de ahí, su “normalidad” se ha basado en la difusión de la mentira y la negación a través de sus instrumentos de poder con el objeto de integrarla en el día a día. Pero ahora que la sociedad ha conseguido superar ese muro de contención y que la igualdad avanza, necesita aumentar el nivel de mentiras para perpetuar su modelo.

El pasado día 3-1-21 el diario La Razón publicó un artículo escrito por la periodista Rebeca Argudo, titulado Cómo suspender el curso “Masculinidad y violencia” en cuatro cómodos pasos, demostrando ya desde el principio que su interés no era aprender sobre la violencia y lo que lleva a que sean mayoritariamente los hombres quienes la ejercen (el 95 % de todos los homicidios son cometidos por hombres -ONU, 2013-), sino a evitar ese aprendizaje y reivindicar la ignorancia en la materia por medio del suspenso que propone a través de su artículo. Parece que prefiere que continúe la situación actual con toda esa violencia protagonizada por hombres dentro y fuera del hogar, antes de que se den pasos para cambiarla.

La periodista es muy libre de cuestionar el curso, de que no le convenza el tema, y de no compartir sus contenidos, pero este hecho no la legítima para faltar a la verdad; sí para opinar y criticar la iniciativa a través de datos veraces, pero no para manipular falseando reseñas y mezclando opiniones con información. Y menos aún para utilizar su artículo con el objeto de hacer una serie de críticas personales a los profesores, para faltar el respeto a sus compañeros y compañeras matriculadas, y llegar a través de estos medios espurios a cuestionar a la propia Universidad de Granada.

Lo que no puede hacer la periodista es utilizar su posición de privilegio como profesional del periodismo para falsear la verdad, faltando a su responsabilidad profesional de no mentir y de informar verazmente para que la sociedad se posicione ante la realidad.