(Des)información sexual: el gran 'cate' de la educación española

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I Preservativo 'Durex'.

Un 15% del alumnado en España asegura no haber recibido ni una hora de educación sexual en su historia escolar. El porcentaje asciende a más de la mitad para los que han asistido a un total de cuatro (como mucho), mientras que el 48% recurre a la pornografía como fuente válida de información para resolver sus dudas. Son las conclusiones de un informe publicado por Save the Children y del que se desprende una conclusión clara: la educación sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Su enseñanza en las aulas lleva años brillando por su ausencia, a pesar de que existe una ley orgánica de salud sexual y reproductiva que insta a los poderes públicos a “garantizar la información y la educación afectivo-sexual en los contenidos formales del sistema educativo”. Ahora, una nueva reforma en la legislación introduce algunos aspectos en el currículo, con un enfoque más amplio, y en distintas etapas.

“Creemos que será una buena oportunidad”, señala Cristina Sanjuán, responsable de prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children. “Ahora sí se integra en varios puntos del plan de estudios. Por ejemplo, aunque no se menciona como tal en la etapa infantil, se hace referencia al apego, que es relevante”. Uno de los aspectos más criticados por los expertos es que estos contenidos vayan enfocados a la adolescencia y no se impartan desde la infancia.