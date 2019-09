Desnuda y depilándose: Anna Castillo comparte su foto más personal

A Anna Castillo (Estoy vivo, La llamada) no le gusta demasiado hablar de su vida privada, pero no tiene ningún problema en compartirla con sus seguidores de Instagram. “He subido fotos con todas mis parejas desde que he tenido redes sociales”, aseguraba en enero en Vanity Fair tras el revuelo que provocó su foto besándose con la guitarrista Lara Blanco.

Y sí, es cierto. A Castillo la hemos visto en la cama con su chica, semidesnuda frente a un espejo, recién levantada, en la ducha... y ahora también sin nada de ropa.

Este martes, la actriz ha compartido en Instagram una foto suya desnuda hecha precisamente por su chica. En la instantánea aparece sentada en el suelo mientras se depila las piernas. 100% natural.