La conducta de algunos hombres, matando a quienes consideran sus mujeres resulta devastador para la confianza en el ser humano, o al menos en algunos varones.

Cuesta creer que una persona se haga con un arma para matar a aquella a la que inicialmente quiso y con la que tuvo hijos.

Horroriza saber que mata desde el odio, desde el rencor, y lo hace ante los ojos atónitos de sus hijos.

Acaba con su conducta con la vida de una persona, de un ser que tenía todo el derecho a la vida, y también acaba con la ingenuidad, con la esperanza de unos niños que nacieron para vivir en el amor y la seguridad.

Mi experiencia me indica que estos asesinos no sienten culpabilidad; así lo he comprobado ocasionalmente en la cárcel. Es más, culpan a la víctima por sus conductas, por haberles herido a ellos, por haberles quebrado las expectativas.

Un tercio de quienes matan a las mujeres, a las que creen suyas, se suicidan, pero pienso que no es la culpabilidad lo que les lleva a ese acto, que en este caso sí es cobarde. La razón de quitarse de en medio es no afrontar lo que han anticipado y van a realizar. No enfrentarse a la justicia.

Téngase presente que el ser humano tiende a valorar mucho su yo y cuando cree que este es dañado intencionalmente da una respuesta violenta.

La falta de respeto, de autocontrol, de capacidad para perdonar, para resolver un conflicto, les aboca a un hecho que es elegido racionalmente.