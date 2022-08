La versión de 'Despechá' de Rosalía que nunca vio la luz

Xavi Torrent via Getty Images

El vocalista y compositor dominicano, uno de los máximos exponentes del merengue, hizo un directo en redes sociales para “comunicar un poco lo que está ocurriendo” y contar a sus seguidores por qué no suena su voz en el hit: “La gente entendía que yo iba a salir en la canción”.

“A mí me bajaron del tema. Son cosas que no vienen de la artista, para que ustedes no vayan a culparla. La artista tiene mi admiración y mi respeto de por vida”, puntualizó.