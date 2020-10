¿Despertar de la pesadilla?

JIM WATSON via Getty Images

JIM WATSON via Getty Images El presidente estadounidense, Donald Trump.

Estas dinámicas han adquirido aún más gravedad durante la gestión del coronavirus. Donald Trump se ha erigido en el campeón de la negación de la epidemia. El presidente ha oscilado entre las denuncias conspiranoicas del “virus chino” (siempre bien suministradas para no resultar demasiado extravagantes, pero sí lo suficientemente útiles para alimentar a una base social ansiosa por negar lo que escuchan en los medios convencionales) y el heroísmo individual y colectivo, negando la necesidad de tomar medidas estructurales frente a la COVID (como un sistema sanitario público y accesible para todo el mundo).

Sin duda, los últimos cuatro años serán una etapa “inolvidable” para buena parte del pueblo norteamericano. No solo no se han abordado cuestiones como el racismo estructural del país, sino que en gran medida han sido reforzadas por el presidente. La lucha contra los medios de comunicación y el uso de la mentira como herramienta “legítima” para hacer política también han marcado esta era trumpiana. Y en general, la desvinculación de cualquier principio ético o moral de su acción política.

Resulta bastante kármico que haya contraído la enfermedad, pero también bastante espantoso que, mientras recibe una atención médica que la inmensa mayoría de la población no podría pagar, les diga que no tengan miedo al virus. En cualquier caso, parece que su estrategia no está siendo efectiva: a principios de año tenía unas buenas expectativas de ganar las elecciones, pero a tres semanas de las votaciones, Joe Biden lo adelanta en los sondeos.

Parece que todo lo anterior a la pandemia pertenece a un pasado remoto, pero hace solo 10 meses, Trump podía reivindicar unas muy buenas cifras macroeconómicas. El desempleo en Estados Unidos se mantenía en niveles de hace 50 años (3,5%) y el crecimiento del PIB era superior al de las principales economías del mundo occidental (2,5% de media entre 2017 y 2019). Sin embargo, estas cifras tienen una cara B de la que el magnate no se hace cargo: la destrucción de los ya de por sí escasos sistemas de protección social, la negación del cambio climático y una desigualdad económica y social en aumento.