Después de la histeria, el ridículo

Europa Press News via Getty Images

Igual que después de la tempestad viene la calma, después de los conflictos políticos, de la crispación y de la histeria puede venir el ridículo personal. Lo estamos viendo en todo el mundo en tiempo real. Todos los que llevan la crítica hasta la burrada, la discrepancia hasta la ofensa, la actuación hasta el esperpento… terminan haciendo el payaso. La política en manos de descreídos, de absolutos relativistas éticos a los que todo les importa una berza, suele convertirse en una de esas obras de teatro tan malas que acaban en el trastero de la memoria y que solo se sacan de él para compartir unas risas.

Según se apacigua la primera parte de la covid-19, porque aseguran los entendidos que habrá más y que aparecerán recidivas del brote de coronavirus que ya lleva medio millón de muertos en el planeta, va despejándose la niebla de los bulos, los engaños y maliciosa utilización de la desgracia. Claro que en España hay acreditados pioneros en mercantilizar las tragedias y en utilizar los muertos.

Hay estrategias que son tan artificiosas, que están montadas sobre las nubes de los deseos, que tienen muchos más ingredientes de cínico oportunismo que de análisis riguroso, o al menos veraz, que fracasan irremediablemente “como no podía ser de otra forma”, que aunque es una odiosa muletilla a veces es científicamente exacta. El ‘renacimiento’ de un PP caído por aplastamiento de sus propios errores se confió a una nueva generación, supuestamente la más preparada de la historia de España; una tontería porque salvo excepciones, como una guerra, cada generación suele estar más preparada que las anteriores. Y esos jóvenes populares forjados en la vida orgánica desde la adolescencia y embriagados por el elixir del poder no han estado a la altura de las expectativas que se habían despertado. Por ahora no han corregido los errores, sino que han profundizado en ellos. Abducidos por el aznarismo han elegido la radicalización y la confrontación continua como método de acción política. De momento lo que han conseguido es tapar los errores del sanchismo y fortalecer la coalición con Podemos.

Un primer paso hacia el error fue la ‘foto de Colón’. La idea parecía brillante, las tres derechas al ataque, la unión hace la fuerza, y dio resultado inmediato… pero fugaz. Resultó en Andalucía y en Madrid, pero el giro a la derecha hundió a Ciudadanos. Ahora el partido naranja es una espada de Damocles para el PP, en vez de un mero tonto útil. Las insufribles frivolidades, infantilismos y soberbias de Díaz Ayuso colman la paciencia de la formación naranja. La presidenta de Madrid no tiene en cuenta un nuevo factor en la ecuación: el giro pragmático al centro bisagra de Inés Arrimadas.