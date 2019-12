Después de tener hijos no perdí amigos, gané perspectiva

Ya no me gustan las fiestas, probablemente porque no tengo nada de lo que hablar aparte de los avances de mi hijo aprendiendo a ir al baño, porque ahora me visto como si acabara de salir del parque infantil y porque a las 21:15 ya estoy cansada. Tampoco me resulta sencillo desplazarme a casas rurales; rara vez me verás en un concierto (aunque conseguí entradas para ver este otoño La Patrulla Canina ¡En vivo!) y los buenos canguros no caen del cielo como Mary Poppins cada vez que necesito uno.