Puede que no trabaje en una oficina con aire acondicionado ni tenga el plan de pensiones pagado por la empresa, pero no me arrepiento del oficio que he escogido. La agricultura me conecta con las personas y con la naturaleza, me hace apreciar el trabajo y el descanso y me proporciona una vía para seguir aprendiendo. Soy agricultora y no lo cambiaría por nada.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.