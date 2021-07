Destroza el contador de 'me gusta' con su réplica a Djokovic y sus palabras sobre Simone Biles

El tenista serbio Novak Djokovic está dando mucho de qué hablar con su respuesta tras ser preguntado por la gimnasta Simone Biles, que se ha retirado de varias competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger por su salud mental.

“La presión es un privilegio, amigo”, empezó diciendo el tenista antes de rematar: “Y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella”.

“No puedo decir que no vea o no escuche todo ese zumbido o ese ruido, porque por supuesto que está ahí, pero he aprendido a manejarlo de tal forma que no me destruya. No me desgastará. Siento que tengo la suficiente experiencia como para saber cómo debo entrar en la pista y jugar mi mejor tenis”, añadio Djokovic.

Esas palabras han generado polémica, pero hay una reacción en Twitter que se ha llevado la palma. Es obra de la usuaria @Desahogada, que ha escrito parte de las palabras de Djokovic (“Aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles”) junto a un vídeo del tenista.

En las imágenes aparece el serbio durante el último Open de Australia rompiendo la raqueta a base de darle golpes, furioso, contra el suelo.

Ocurrió en su partido contra Alexander Zverev tras desaprovechar un break point. Después de perder la ventaja de 3-1 en el tercer set, Djokovic impactó su raqueta varias veces contra el suelo hasta romperla y recibió una advertencia de parte del juez.

El tuit se ha convertido en todo un fenómeno viral, con cerca de 6.000 ‘me gusta’ en solo dos horas.