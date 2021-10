Destroza el contador de me gusta con su réplica al "no podemos regalar la educación" de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha provocado una gran polémica en las últimas horas tras asegurar en la Asamblea de Madrid que la educación no puede ser gratuita.

“A mí me gustaría, claro, que la educación fuera gratuita para todo el mundo, como es la Sanidad, que por cierto se come el 50% del presupuesto y ha de ser así. Pero si el 50% va a la Sanidad y el 50% va a la educación, díganme cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias... Luego no puede ser todo gratuito”, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

″¿Qué hacemos desde este Gobierno? Pues reducir los impuestos con tarifas especiales, por ejemplo en el transporte para los mayores, para las personas con algún tipo de discapacidad, para los parados, para los jóvenes...”, prosiguió.

Además, afirmó en Educación tiene una política que “consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos”. “Pero no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible ese sistema, si no créanme que lo haría”, zanjó.

Tras ello, el usuario de Twitter @xexu_fernandez ha dado una breve pero contundente respuesta a Ayuso con la que en menos de un día acumula más de 24.000 ‘me gusta’ y 5.300 retuits: “La educación no es un privilegio, la educación es un derecho”.