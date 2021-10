Los detalles de la separación (o no) de Antonio David y Olga Moreno

Cuándo empezó la crisis

Él mismo reconoció en el programa que esas apariciones estaban afectando a su matrimonio, aunque declaró que Olga Moreno era “su mitad”: “Hemos pasado muchísimo juntos y hemos sacado una familia adelante. Esto no va a romper la relación, pero provoca malestar por estar en boca de todo el mundo”. Asimismo, reveló que para su mujer era humillante y que no lograba entender por qué él contestaba a dichas informaciones.

Otra supuesta relación en su currículum

Declaraciones de Olga Moreno

“No perdonaría nunca una infidelidad. No lo haría porque sé que no me lo merezco, pero a día de hoy no he visto nada raro”, decía entonces en una entrevista con la revista Semana.