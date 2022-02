Detectives, contratos, y acusaciones cruzadas: las claves de la guerra entre Ayuso y la dirección del PP

Europa Press News via Getty Images

Al final Joe Biden, presidente de EEUU, acertó y este miércoles sí que estalló una guerra. Aunque no fue en Ucrania, sino en el seno del PP, donde las tensiones entre Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid, y la dirección nacional han terminado por quebrar al partido en un cruce de acusaciones públicas y filtradas a los medios que ha generado un cisma pocas veces visto.

¿De dónde parte todo?

Esta adjudicación está firmada por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León Municio, y no, como ha dicho Ayuso “por un médico que era el máximo responsable asistencial del Sermas”.

¿Qué se sospecha?

Estas mismas fuentes explican que no acudieron a la Fiscalía a denunciar los hechos porque “no tienen la prueba definitiva”.

¿Qué hizo el PP?

Finalmente, la operación de espionaje, indica El Confidencial, no se llevó a cabo y se terminó descartando en el mes de diciembre “por el alto precio de los trabajos y la dificultad de encontrar una vía de financiación que no levantara sospechas y garantizara el anonimato de los pagadores”.

¿Cómo se entera Ayuso?

Este ex alto dirigente del PP explicó que el intento de contratación de detectives se habría hecho en nombre de un cargo del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué hizo el Ayuntamiento de Madrid?

La conclusión de esta investigación es que no se produjo ningún contrato con la empresa de detectives con dinero público del Ayuntamiento de Madrid.

¿Cobró esa comisión el hermano de Ayuso?

“En el contrato no hay nada ilegal”, ha insistido Ayuso desde la Puerta del Sol, donde ha negado que ella o su Gobierno intervinieran “en adjudicar ni ese ni ningún otro contrato” a nadie de su entorno.

“Nunca he ayudado a mi hermano para conseguir absolutamente nada en su vida laboral”, ha insistido la presidenta madrileña, quien afirma que el contrato estaba publicado en el Portal de Transparencia.

Sin embargo, un diputado de Más Madrid afirma que en noviembre solicitaron la comparecencia del hermano de Ayuso para que informase a la Asamblea de Madrid sobre dicho contrato y que la Mesa de dicho organismo no lo aceptó alegando “que no existía ningún contrato”.

Recordemos que registramos esta petición de comparecencia del hermano de Díaz Ayuso el 12 de noviembre y nos la tiraron diciendo que no existía ningún contrato. BAIA BAIA BAIA. pic.twitter.com/FEL4wWoZc2

¿Qué ha dicho Ayuso?

“Las declaraciones que están publicando los medios provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además, lo hacen desde el anonimato”, se ha quejado Ayuso, que ha llevado la misma chaqueta que llevó Cristina Cifuentes cuando dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid.

¿Qué ha dicho el PP?

A través de Teodoro García Egea, secretario general del PP, la dirección nacional del partido ha informado de la apertura de un expediente informativo contra Ayuso, sobre la que no descartan tomar medidas legales en el futuro.

“Este es el protocolo habitual que se sigue en todos los casos y no prejuzga nada”, ha querido aclarar García Egea, que ha acusado a Ayuso de no aportar “más información” ni aclaraciones sobre este asunto. “Ha sido en vano, no hemos recibido ninguna aclaración”.