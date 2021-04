Tras la pista del teletrabajador ausente: así los cazan los detectives privados

Pero no todas las infracciones que se investigan pasan por no trabajar, precisamente una de ellas es hacerlo, pero al tiempo que se cobra una prestación por ERTE. “El fraude está instalado de forma inmemorial y porque ahora estemos en pandemia eso no iba a cambiar”, recuerda el secretario de la APDPE, explicando que hay quien está acometiendo trabajos paralelos mas “están cobrando del ERTE y de un trabajo que hacen sin ninguna garantía, ni ninguna seguridad”. Este hecho no se da sólo con los empleados, sino que también ocurre con las empresas.

En la mayor parte de los casos, el perfil de los investigados tiene un claro factor en común, y es que el empresario ya tenía sospechas previas sobre este.