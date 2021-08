Detenidos dos hombres por retener y agredir sexualmente a una joven en un piso de Barcelona

👩‍🦰 Has quedat amb ell 👨‍🦱

❌NO amb els seus amics.



🔗🔗Detenim dos homes per un presumpte delicte d'agressió sexual i coaccions al districte de #CiutatVella.



🙇🏻‍♀️Si ho has patit o 👀 sospites, Actua! 📲



➡️https://t.co/xyuVMxY7WZ#gubUNCVpic.twitter.com/3fKyrJhqUt