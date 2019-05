Mi historia empieza en la piscina con un hombre en un parque acuático de Destin (Florida), con 9 años. Me agarra al pasar a mi lado, mete la mano por debajo del flotador de donut y empieza a deslizar los dedos por mis muslos hasta la entrepierna. Me frota con el pulgar. Alzo la mirada hacia el hombre, estupefacta. Quiero gritar, pero él me sonríe. Sus ojos me miran de arriba abajo. Me dice para calmarme: “Parecía que te estabas escurriendo, solo quería ayudarte”, y me suelta. Me quedo flotando a la deriva por el Lazy River, con la entrepierna ardiendo y el corazón a tope, pero no digo nada porque el hombre solo quería ayudarme.

Me vi obligada a dar a luz al fruto de una violación, por lo que mi hija siempre estuvo conectada de algún modo al hombre que tanto me arrebató. Vivía en el estado de Alabama (Estados Unidos), que acaba de aprobar una draconiana ley de aborto , pero lo cierto es que a los políticos de este estado nunca les ha supuesto ningún escrúpulo ético controlar a las mujeres y quebrantar su autonomía. Para ellos, somos peones en el juego de la política, por lo que les importa muy poco (o nada) nuestro sufrimiento. No tienen ningún interés en escuchar puntos de vista o historias como la mía, pero estoy obligada a alzar la voz, porque de lo contrario quizás la siguiente mujer no pueda hacerlo.

Cuando tenía 17 años, me violó un compañero de clase . Era una persona que conocía y en la que confiaba, pero al final, nada de eso importó. Hasta pasados ocho meses, no me di cuenta de que me había quedado embarazada a raíz de la violación. Mi hija, Zoe, había crecido en mi interior con una grave malformación congénita que le impedía pensar, mostrar emociones o relacionarse con el mundo de cualquiera de las formas que hacen que merezca la pena vivir.

En el segundo semestre de mi primer año de instituto, estoy fuera esperando a que mi madre me recoja. Un chico al que no conozco de nada sale corriendo de detrás de unas columnas, llega hasta mis espaldas y me agarra del culo. Me tropiezo hacia delante y giro la cabeza rápido, justo a tiempo para ver cómo sale corriendo hacia el gimnasio. ”¡Me ha tocado reto!”, me explica a gritos, pensando que es una excusa válida para manosearme y agarrar mi cuerpo como si fuera un trozo de carne de presa.

Bailo con un chico en una gala en mi segundo año de instituto. El siguiente lunes, empieza a acosarme en el colegio. Empieza a seguirme a mis clases, aunque en ningún momento le he dado mi horario; le pregunta dónde vivo a la gente que me conoce; me acorrala cuando estoy sola en el patio e intenta besarme. También escribe historias violentas sobre mí en clase después de haberle rechazado. En esas historias, me rebana la garganta por haberle traicionado, por haberle dado falsas esperanzas (por ser amable y sonreír). “Nos ha hecho eso a la mitad de las chicas de clase”, me explican mis compañeras. “Los profesores no hacen nada”.

Estos locos no son mi violador. Mi violador no es ninguno de los hombres que empezaron a acosarme desde las ventanillas de sus coches desde que cumplí los 13 y a gritar todas las fantasías que les gustaría hacer conmigo, cuyos silbidos lascivos son penetrantes y siempre me recuerdan que soy un objeto de exposición. No, no son mi violador, pero todos ellos me arrancan una parte de mí: mi autonomía, mi dignidad, mi sensación de seguridad. Lenta y dolorosamente, dejo de ser yo misma.

No es la primera vez que he escrito sobre la noche en la que me violaron, pero en ocasiones como esa, hay que remontarse al origen del trauma. Tengo que seguir extrayendo el veneno de la herida si quiero hacer algún progreso o si quiero llegar a curarme. Me niego a dejar que la infección se extienda, no puedo seguir permitiendo que siga anidando en mi lengua.