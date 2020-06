Di positivo en coronavirus en pleno parto

Miré con miedo a mi marido. ¿Qué implicaba eso? No tenía síntomas y no tenía ni idea de cómo había podido contraerlo. No había salido de casa en un mes. Me preocupaba que pudiera afectarle a mi bebé, pero, ante todo, sentía una enorme culpa. ¿Iba a juzgarme todo el mundo? ¿Pensarían que soy una irresponsable? Di por sentado que ellos pensaban que había sido culpa mía, de modo que me disculpé una y otra vez. Me dijeron que no pasaba nada, que no me preocupara. Desde ese momento, toda persona que entrara a la sala tendría que ir enfundado en un EPI completo.