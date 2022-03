Día 14 de la invasión: ¿continúan las evacuaciones? ¿qué pasa con la economía rusa?

Día 14 de la invasión rusa de Ucrania. El número de refugiados ucranianos, que ya ha superado los dos millones, no deja de crecer, la evacuación de la asediada ciudad de Sumy ha terminado con éxito, la actividad diplomática continúa en occidente y las multinacionales símbolo del capitalismo occidental se han sumado ya a las sanciones económicas contra Rusia.

Termina la evacuación de Sumi y empieza una nueva

Lavrov y Kuleba se reúnen mañana

La economía de Rusia se resiente y está al borde de la suspensión de pagos

Qué pasa con los MIG 29 polacos

El Pentágono no ve “sostenible” la propuesta de Polonia de trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en la base norteamericana de Ramstein, en territorio alemán. El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby, indicó que “la perspectiva de que los aviones de combate ‘a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América’ partan de una base de EE.UU. y la OTAN en Alemania para sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania, disputado con Rusia, plantea serias inquietudes para toda la alianza”, remarcó Kirby. Según el portavoz, para EE.UU. no está claro que haya “una justificación sustantiva” para esta medida.

Qué había propuesto Polonia

Los emblemas del capitalismo occidental abandonan Rusia

Los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el “american way of life”, y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald´s en 1990, cuando todavía existía la antigua Unión Soviética, se convirtió en su momento en un acontecimiento de modernidad.