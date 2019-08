Día Internacional de los Pueblos Indígenas: "Hacéis a nuestros hijos extraños en su propio hogar"

El personal del internado le quitó su camisa naranja favorita el mismo día en que fue separada de su familia. Como ha dicho hoy Vivian Timmins, superviviente de un internado, “el Día de la Camisa Naranja lo conmemoramos todos los supervivientes de los internados para indígenas porque nos quitaron nuestros objetos personales, según una táctica encaminada a borrar nuestra identidad personal. Aunque no fuera más que una prenda de vestir, representaba nuestra memoria, que nos conectaba con nuestras familias. Hoy es el momento de honrar a los niños y jóvenes que volvieron. Es el momento de recordar la historia oscura de Canadá, de educar y asegurar que esto no se repita jamás”.

Roberta Hill es una superviviente del Mohawk Institute de Brantford, Canadá, donde fue víctima de abusos por parte del pastor y del personal del colegio en las décadas de 1950 y 1960. Percibe los estrechos paralelismos existentes entre su propia experiencia y la de los menores indígenas de esas escuelas modernas de destrucción de culturas: “Lo que está ocurriendo ahora mismo en esos internados de India y otros países es muy parecido a lo que ocurría en los internados de Canadá: la separación de los niños y niñas indígenas de su familia, de su lengua y de su cultura es una fuerza muy destructiva. Mi experiencia en un internado fue traumática. Me separaron de mi familia cuando tenía seis años de edad y me llevaron a un colegio donde sufrí muchos abusos y un gran aislamiento. Si esto está ocurriendo de nuevo en la actualidad, es preciso que la comunidad internacional preste atención. Hay que impedirlo o sufrirán lo mismo que sufrimos nosotros. Provocará daños irreparables, no solo a los niños indígenas que van a esas escuelas, sino también a las futuras generaciones de esta comunidad.”

El padre de Juvina, David, nos contó: “La policía dijo ‘¿por qué nos dais la lata con ese problema?’. Nos sentimos desesperados. No fue sino hasta el sexto día que las autoridades lanzaron la operación de búsqueda y rescate de los menores. Pero nos dijeron a los padres que no hiciéramos nada. Dijeron que si participábamos en la operación solo sería para llevar comida a los niños que supuestamente estábamos ocultando. Nos acusaron de armar todo el incidente para llamar la atención y obligar al Gobierno a darnos más ayudas. Eso era lo que pensaban de nosotros… [Finalmente] hallaron el cráneo de un niño y no pudimos identificar de inmediato de quién se trataba. Tuvimos que esperar a la autopsia. No reconocí ni a mi propia hija.” Las familias se han querellado contra las autoridades en un caso judicial que se está tramitando y que el mundo entero debería seguir.

La terrible verdad es que niños indígenas están muriendo en esas escuelas. En los internados tribales del Estado de Maharashtra, en India, se han registrado más de mil muertes desde el año 2000, incluidos muchos suicidios. Como una repetición de los traumas sufridos en Canadá, muchos progenitores no se enteran de que sus hijos están enfermos hasta que es demasiado tarde, y en muchos casos nunca llegan a conocer la causa de su muerte.

También hay un número espeluznante de casos de abusos físicos y sexuales, de los que muy pocos llegan a los tribunales. Las escuelas públicas de Asia y África cuentan a menudo con personal docente que no tiene relación alguna con las comunidades a las que atienden, ni sienten respeto por ellas. El absentismo de los maestros es común, y los abusos se ocultan. El potencial de daños devastadores es muy elevado.