Diagnostican un tumor cerebral inoperable al atleta Alejandro Gómez

“Me ha dado las pautas a seguir. Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final”, ha asegurado el deportista, de 53 años.

“Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer”, ha afirmado Gómez, apodado siempre como El ‘Galgo de Zamáns’.

El deportista ha recalcado que en su despedida no quiere que la gente destaque su títulos ni sus logros deportivos. “Que la gente me recuerde como la buena persona que fui”, ha pedido el atleta, que fue varias veces campeón de España de 10.000, de medio maratón y de cross.