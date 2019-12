Va llegando la hora de la cena y nos encontramos navegando el estrecho de Gerlache. El cansancio se mezcla con la emoción en unos días que no dejan de sorprendernos. Acabamos de visitar la colonia más grande de pingüinos gentoo de la península Antártida, con unos 3.000 pares de ejemplares. Impresionantes icebergs rodean la Isla Cuverville. Rodeadas de esta belleza indescriptible observamos la infinita fragilidad que nos acompaña y nos damos cuenta de la necesidad de proteger la Antártida.

Un medio natural tan puro merece los más exquisitos cuidados para mantenerlo así tras nuestra visita. La primera preocupación es la introducción de especies no endémicas en este ecosistema. Por eso, lo primero que tuvimos que hacer antes de poder salir a tierra fue asegurarnos de que todo el material y ropa que íbamos a llevar estuvieran completamente limpios. Además, antes y después de cada salida a tierra desde el barco en las lanchas (landings), desinfectamos y cepillamos nuestras botas de goma para no transportar a tierra ningún material no autóctono procedente del barco y también entre una visita y la siguiente, pues la fauna y flora varían entre los distintos ecosistemas antárticos.