Diario de campaña, día 2: Se critica a Díaz Ayuso porque va a ganar Díaz Ayuso, según Díaz Ayuso

¿La razón? Se distrae de lo importante: comunicar sus propuestas para ganar las elecciones.

Porque ese es, según Díaz Ayuso, el motivo por el que los periodistas-activistas políticos “extraen” sus declaraciones y las “sacan de contexto”.

“Se me critica porque saben que voy a ganar, tengo que ser la diana en todo esto. Se me dicen cosas que a los demás no les dicen”, se ha quejado.

La propuesta del día

La que ha hecho Garicano en el debate que se ha celebrado en El Objetivo de LaSexta, donde ha planteado al resto de candidatos que no se vote al próximo comisario de Justicia europeo hasta que no se comprometa a reformar la euroorden.

De ese modo, según el candidato de Ciudadanos, se evitará que ocurra lo que sucedió con Puigdemont, que alguien que presuntamente ha cometido un delito pueda refugiarse en un Estado europeo.