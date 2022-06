Ucrania gana tiempo en la guerra de desgaste

ARIS MESSINIS via Getty Images

Rusia se desmarca de la pena de muerte

Tras la condena a muerte de tres militares extranjeros en Donetsk, Rusia se desvincula de la medida. Aunque su ministro de Exteriores ha pedido que no se entorpezca la labor del sistema judicial de la república separatista.

El cereal empieza a moverse, pero hacia Rusia

Millones de toneladas continúan bloqueadas en los puertos ucranianos, lo que está provocando una crisis a nivel mundial. Por su parte, Rusia ha asegurado recientemente que el grano puede circular libre, pero para ello Kiev tiene que desminar los puertos. Moscú garantiza que no aprovechará ese momento para atacar pero los ucranianos no se fían de la palabra de los rusos, que también decían que no iban a invadir el país.