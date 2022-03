Ucrania rechaza los ultimátums rusos y resiste el asedio en Mariúpol y Kiev: "Preferimos morir que rendirnos"

El éxodo masivo de su población no es el único movimiento denunciado por Ucrania. El portavoz de Exteriores ha denunciado publicamente que solo el pasado sábado, 19 de marzo, 2.389 niños fueron deportados por la fuerza desde el Donbás hasta Rusia, separándolos de sus familias, como ha declarado Oleg Nikolaiv.

¿Qué pasa en España?

Los efectos colaterales de la guerra tocan y mucho a la economía española y del resto de Europa. Aquí se cumpllen ocho días desde que los transportistas se declarasen en huelga por el alza incontrolada del precio del combustible. Aunque no es un paro de todo el sector, sus efectos han afectado a varios sectores, que han paralizado temporalmente su producción por la falta de materias.

Este lunes, el Ministerio de Transportes ha anunciado una bonificación de 500 millones en ayudas a los transportistas para rebajar el precio del gasóleo profesional. Los detalles se cerrarán este viernes, en una nueva reunión con la patronal tras la que celebre el Consejo Europeo entre el jueves y el mismo viernes y de la que saldrán compromisos concretos.

Los efectos no serán inmediatos, eso sí. La entidad convocante del paro, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, mantiene la huelga. Rechazan el acuerdo por no haber sido cerrado con ellos y anuncian que mientras que el ministerio no negocie con ellos, se mantendrá la actual situación.

En otro orden, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en la buena sintonía con Argelia que podría ser un proveedor fundamental de gas y petróleo, pese al cambio de posición de Moncloa sobre el Sáhara. Este asunto lo quieren llevan al Congreso hasta 14 formaciones políticas.

¿Cómo va la gira de Sánchez?

El presidente español continúa sus movimientos por Europa y este lunes se ha visto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el belga, Alexander de Croo, con los que ha intentado cerrar una posición unitaria de cara a ese Consejo Europeo. La idea es recabar apoyos a su propuesta para rebajar de forma comunitaria el precio de la energía.